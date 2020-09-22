Москва, , 15:10 — REGNUM У добровольцев, которые участвуют в пострегистрационных клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, не выявлено аллергических реакций на введённый препарат. Об этом сегодня, 22 сентября, заявил директор центра имени Гамалеи, где разрабатывалась вакцина, Александр Гинцбург.

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Он подчеркнул, что аллергических реакций на вакцину не было у испытывающих препарат пациентов ни на первом фазе, ни на второй.

«И среди 2,5 тыс. москвичей, которые получили вакцину в рамках пострегистрационных испытаний, мне об этом», — добавил Гинцбург.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что часть добровольцев, отобранных для испытаний вакцины от коронавируса, жалуются на слабость, мышечные боли в течение суток, изредка повышение температуры. Из 300 привитых пациентов об этом заявили ориентировочно 14%.

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По словам главы Минздрава РФ, эти симптомы являются «прогнозируемыми», и все они описаны в инструкции к препарату «Спутник V» в качестве возможных побочных эффектов. Они проходят спустя менее, чем полутора суток.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Эта вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, получила название «Спутник V».

В настоящее время вакцина проходит третью стадию клинических испытаний. Первые партии препарата уже поступили в регионы страны.