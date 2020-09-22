, 15:04 — REGNUM Белгородская область плавно входит во вторую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией, об этом заявила 21 сентября на пленарном совещании в правительстве региона начальник департамента здравоохранения Наталия Зубарева.

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Она подчеркнула, что закрывать объекты экономической и социальной сфер власти пока не планируют, однако призвала соблюдать масочный режим, сообщает «Мир Белогорья».

"Мы не делаем ставку на закрытие экономической и социальной сферы, мы должны плавно пережить этот период. Поэтому акцент на соблюдение действующих норм Роспотребнадзора. Сегодня мы несколько расслабились. Прошу обратить внимание на соблюдение масочного режима в транспорте, в закрытых помещения, торговых предприятиях. Все рекомендации объединены в единый ресурс, пожалуйста, пользуйтесь ими», — сказала Зубарева.

В Белгородской области на 22 сентября подтверждено 8365 случаев заражения, 7584 человека выздоровели, умерли 57 человек.