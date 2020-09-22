Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM Депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачёв попросил губернатора Евгения Куйвашева разрешить проведение митингов. Об этом парламентарий сообщил в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Парламентарий обратился к главе региона с просьбой дозволить проведение митингов, пикетов и уличных встреч с депутатами. Сейчас это запрещено из-за «режима повышенной готовности» по коронавирусу.

«Согласитесь, возможность открыто высказывать и обсуждать насущные проблемы жителей области не менее важна, чем поход в аквапарк», — написал Ивачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области разрешили посещение цирков и аквапарков.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале снова открыли аквапарки и цирки