Астрахань, , 14:52 — REGNUM В Астрахани 21 сентября начал работу областной центр по иммунопрофилактике для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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В Центре вакцинации организованы кабинет первичного осмотра пациентов, процедурный кабинет и противошоковая палата. Центр развернули на базе Городской клинической больницы № 2 имени братьев Губиных. Там будет проходить прививочная кампания по вакцинации новой вакциной «Спутник V».

Городская больница №2 расположена ближе всего к месту хранения вакцины — аптечному складу предприятия «Астраханские аптеки». Это позволит обеспечить оптимальную транспортировку. Между введениями второго компонента вакцины пациенты 21 день будут находиться на связи с медиками Центра иммунизации и сообщать о своем самочувствии.

«В рамках соглашения с министерством здравоохранения РФ в наш регион в этом году будет поставлено 870 доз противоковидной вакцины «Спутник V», — рассказал министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.

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