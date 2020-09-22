Москва, , 14:50 — REGNUM К концу 2020 года ожидается, что рост цен на новое жилье достигнет 12−15%. Почему же, Несмотря на экономический кризис в России после карантина, жилье продолжает дорожать. Причин здесь несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель генерального директора «Центра независимой экспертизы собственности» (ЦНЭС), д. э. н., професор МГСУ Кирилл Кулаков.

«Первая причина — переход на так называемое проектное финансирование, ужесточивший требования к строительным компаниям, как следствие — уменьшение количества строек.

Вторая и, наверное, главная — резкое снижение ставок по ипотеке, в том числе по программе льготной ипотеки от государства под 6,5%.

А в ряде случаев ставку по ипотеке дополнительно субсидируют сами девелопер, и она доходит до 2−3%. Таких низких ставок по ипотеке в России не было еще никогда.

Дополнительным стимулом покупки жилья для инвесторов служит снижение доходности по традиционным и надежным финансовым инструментам — ставок по депозитам и процентам по облигациям, которые в последнее время не компенсируют даже уровень годовой инфляции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года новостройки в России могут подорожать на 12−15%. А вторичное жилье — на 7%.