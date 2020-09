Ирвайн, США, , 14:44 — REGNUM Компания Blizzard подтвердила, что проведёт следующий фестиваль BlizzCon в онлайн-формате в феврале 2021 года. Информацию она опубликовала 21 сентября на официальном сайте мероприятия.

Новый BlizzCon, а точнее BlizzConline, пройдёт 19 и 20 февраля 2021 года. Во время трансляций Blizzard представит работы художников, дизайнеров, косплееров, и других творцов. Компания также проведёт конкурс «цифрового повествования», победители которого получат денежные призы и билеты на следующий BlizzCon.

Что касается конкурса косплееров, то он будет проходить в следующих номинациях: «Лучший персонаж Blizzard» (Best Blizzard Character), «Лучшее оружие и доспехи Blizzard (Best Blizzard Weapons & Armor), «Лучшее современное творение» (Best Modern Creation, работа с пластиком, 3D-печать и т.д.) и «Лучшее традиционное творение» (работа с деревом, кожей, металлом и тканью).

Напомним, в мае 2020 года Blizzard объявила о своём решении не проводить в 2020 году ежегодный фестиваль BlizzCon. Тогда компания сообщила, что позже она может провести мероприятие в онлайн-формате.

Читайте ранее в этом сюжете: Официально: Blizzard решила отменить фестиваль BlizzCon 2020

Читайте развитие сюжета: Хакеры взломали около полумиллиона учётных записей Activision