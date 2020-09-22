Саратов, , 15:17 — REGNUM В Саратовской области от COVID-19 скончался 61-летний мужчина. С начала пандемии это уже 94-й летальных исход в регионе. Об этом сообщает облминздрав.

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В инфекционный стационар с двусторонней пневмонией госпитализировали 61-летнего пациента. Из-за ухудшающегося состояния мужчину перевели в реанимацию. Больной получал противовоспалительную, противовирусную, нутритивную, антикоагулянтную и гастропротекторную терапию. Спустя 12 суток его подключили к аппарату ИВЛ. Принимаемые меры не приводили к улучшению состояния пациента. У мужчины остановилось кровообращение по типу асистолии. Реанимационные меры не спасли больного. Также пациент страдал артериальной гипертензией и экзогенно-конституционным ожирением.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 22 сентября коронавирус подтвержден у 14 647 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 105 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9711 человек, за сутки — 20 пациентов.

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