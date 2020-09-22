Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM В Свердловской области увеличилось в 1,4 раза число случаев внебольничных пневмоний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Так, за неделю с 14 по 20 сентября 2020 года зарегистрировано 943 случая внебольничных пневмоний (22,55 случаев на 100 тыс. населения). Это на уровне недели 7−13 сентября, когда было зафиксировано 957 случаев.

Показатель оказался выше аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза и среднего многолетнего уровня в 1,9 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области превышен эпидпорог по ОРВИ.

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