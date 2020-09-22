Москва, , 14:33 — REGNUM В Москве 29 сентября откроют памятник русскому поэту Сергею Есенину, сообщили в пресс-службе музея.

Памятник появится в Большом Строченовском переулке в Замоскворечье на территории Московского государственного музея Сергея Есенина. Торжественная церемония начнётся 29 сентября в 12:00. Автор работы — известный скульптор Григорий Потоцкий.

Также в этот день состоится совместный пленэр известных и молодых художников «Рисуем дом Есенина в Москве».

В 2020 году отмечается 125-летний юбилей поэта.