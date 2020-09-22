Москва, , 14:35 — REGNUM Российский транспорт за последние два года удалось полностью оградить от посягательств террористов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 22 сентября в ходе совещания о мерах по повышению эффективности обеспечения транспортной безопасности.

По данным Национального антитеррористического комитета, в 2019 году удалось предотвратить 34 террористических акта, нейтрализовать и задержать примерно 1 тыс. террористов и их пособников.

«В последние годы государство выстроило достаточно эффективную систему защиты отрасли от преступных посягательств», — отметил Медведев.

Он указал, что в текущем году незаконные вмешательства в работу объектов транспорта происходили 24 раза. В минувшем году таких случаев было «гораздо больше», также зафиксировано 517 угроз такого рода.

Медведев добавил, что нужно принять ряд дополнительных мер, например, усилить охрану стоянок судов с ядерными установками.