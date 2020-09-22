Ярославль, , 14:28 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление о начале отопительного сезона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В учреждения социальной сферы тепло начнет поступать с 1 октября, в жилые дома и административные здания — с 7 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором по величине городе области — Рыбинске — власти установили начало отопительного сезона с 18 и 21 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле отопительный сезон начнут «по закону», в Рыбинске – 18 сентября