Москва, , 14:25 — REGNUM Российское Министерство здравоохранение приступило к процедуре регистрации вакцины против коронавируса «Эпиваккорона», разработанной в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Процедуру планируют завершить к 15 октября, сообщает 22 сентября пресс-служба Роспотребнадзора.

«Эпиваккорона» — вторая отечественная вакцина от коронавируса. Первую — «Спутник V» — разработал НИЦ имени Николая Гамалеи в Москве.

Выпускать вакцину на основе пептидных антигенов в промышленных объёмах будут на производственной площадке новосибирского центра «Вектор», имеющей необходимые сертификаты соответствия.

За регистрацией «Эпиваккороны» последует четвёртая фаза клинических исследований с участием добровольцев старше 60 лет и добровольцев с хроническими заболеваниями. Эта фаза начнётся в октябре. Для плацебо-контролируемых пострегистрационных клинических испытаний привлекут 5 тыс. взрослых добровольцев разного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав в июле выдал центру «Вектор» разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

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