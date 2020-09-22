Москва, , 14:22 — REGNUM Приостановка выплаты пенсий пенсионерам на банковские карты — защитная мера для государства, является позитивной и для граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «E.M.FINANCE» Евгений Марченко

«На сегодняшний день в России существует три вида пенсий: страховая, накопительная и по государственному пенсионному обеспечению.

У каждой из них есть условия начисления и приостановления. Они описаны в соответствующих законодательных актах.

Согласно Ст.24 Федерального закона N 400-ФЗ (с изм. от 22.04.2020) «О страховых пенсиях», действительно приостановление выплаты производится в ряде случаев.

Одним из них является неполучение установленной страховой пенсии в течение шести месяцев подряд.

Это решение обосновано в первую очередь интересами государства. Однако, и с точки зрения финансовой грамотности, данное требование скорее срабатывает во благо физических лиц.

Во-первых, пенсионеры — самая уязвимая категория граждан для мошенников.

Во-вторых, даже в случае, если человек не тратит полученные от государства средства, выгоднее переводить их на счета с процентом на остаток, депозиты или вкладывать в другие доходные инструменты.

В случае, если пенсионер все же пропустил сроки снятия средств, он может восстановить выплаты, подав соответствующее заявление», — пояснил эксперт.

Как сообщало, ИА REGNUM пенсионерам рекомендовали снимать с банковской карты полученные пенсии. Если этого не делать в течение полугода, то их могут приостановить.

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