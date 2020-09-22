Москва, , 14:20 — REGNUM В Москве после реконструкции будет открыт павильон «Ластоногие» Московского зоопарка. Об этом 22 сентября сообщает сайт комплекса градостроительной политики столицы.

Как рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, в павильоне завершили подготовительные работы по реконструкции — демонтировали внутренние стены и конструкции старого строения. Сейчас обустраивается фундаментная плита.

Завершить реконструкцию планируется во второй половине 2021 года. Объект хотят сдать до открытия 76-й ежегодной конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA).

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбургский зоопарк решил отпраздновать своё 90-летие в режиме онлайн.

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