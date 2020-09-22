Уфа, , 14:24 — REGNUM Около 40 добровольцам введут вакцину от коронавируса в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова на брифинге в минздраве региона.

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По ее словам, поскольку вакцина от коронавируса является двухэтапной, первая вакцинация будет 22 сентября, а через три недели будет вторая вакцинация. 37 человек станут участниками пострегистрационного клинического исследования. Они будут заполнять соответствующий дневник. Сведения о них будут занесены в регистры.

Ирина Кононова отметила, что вакцинация будет проходить в Уфе на базе поликлиники № 52. А в середине октября — в ноябре завершится пострегистрационные испытания этой вакцины.

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