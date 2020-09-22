Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM В Петербурге следователям предстоит распутывать очередное преступление с так называемой «расчленёнкой». Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») в связи с обнаружением расчлененных останков тела неизвестного мужчины.

Строительный мешок с частью тела человека был найден рыбаком 21 сентября в реке Екатерингофке напротив дома 5 корпус 3 по Лифляндской улице в Адмиралтейском районе Петербурга.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили 22 сентября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как отмечает агентство «Оперативное прикрытие», в мешке, который выловил 24-летний мужчина, оказались еще не превратившиеся в скелет человеческие нижние конечности со следами отсечения. Для утяжеления в мешок с останками положили ротор от двигателя.

Напомним, в Петербурге в эти дни продолжается судебный процесс по делу историка Олега Соколова, который убил сожительницу-аспирантку и расчленил ее тело, утопив останки в Мойке. Кроме того, продолжается следствие по делу о смерти рэпера Картрайта, которого, по версии обвинения, его супруга убила неустановленным способом и расчленила тело с целью дальнейшего сокрытия следов преступления.