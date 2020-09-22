Москва, , 14:11 — REGNUM Абсолютное большинство российских граждан на протяжении долгих лет не могут решиться на покупку вторичного жилья или квартиры в новостройке. И жильё не дешево стоит, и доходы у основной части населения страны маленькие, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя рост цен на жилье.

«Ситуации на рынке девеломпента давно складывается не в пользу строителей. Даже сегодня субсидирование процентных ставок по ипотеке по ставке 6,5% годовых не дает зримого эффекта в числе сумевших ею воспользоваться людей.

Возможно, на фоне удешевления рубля количество ипотечных кредитов в России в 2020 году увеличится на 20−25% по сравнению с прошлым, однако расширение потенциала помимо реальных перспектив включает незримые риски.

На фоне спада индустрии девеломпента застройщики уже провели переоценку активов и пересмотр своих инвестиционных стратегий.

Меры поддержки отрасли государством и банками никак не компенсирует застройщикам золотое время высоких доходов граждан на фоне дешевого доллара.

С высокой вероятностью предположения участников рынка о росте цен недвижимости основаны на недополученной прибыли колоссальном объеме нераспроданных квадратных метрах недвижимости.

Такие выводы, конечно, могут подстегнуть покупательский спрос на невостребованном первичном рынке, но вряд ли сегодня жители России будут массово входить в кабальные условия кредитования без твердой уверенности в получении дохода в ближайшие полгода», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты полагают, что рост стоимости жилья в новостройках в России по итогам 2020 года может составить до 15%.

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