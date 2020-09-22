Сеул, , 14:25 — REGNUM Четверо из пяти малых предпринимателей Южной Кореи предполагают, что бизнес среда в стране ухудшится после третьего-четвертого квартала 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи (KBIZ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Согласно результатам опроса, проведенного с 14 по 18 сентября, среди представителей 500 малых предприятий, работающих в сфере оптовой и розничной торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также других сферах обслуживания, вышеуказанного мнения придерживаются 80% респондентов, что на 11,8% больше по сравнению с результатом опроса, проведенного в мае текущего года.

Тем не менее, 43,3% респондентов считают, что экономическая ситуация в стране улучшится во второй половине текущего года, 25,5% — после 2022 года.

81,8% опрошенных придерживаются мнения, что принятие четвертого дополнительного бюджета улучшит положение представителей малого бизнеса, 18,2% — придерживаются противоположного мнения.