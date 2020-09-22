Москва, , 14:10 — REGNUM В Москве ведутся работы по обустройству дорожного полотна Большого Каменного моста. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В информации пояснили, что работы проводятся поэтапно. После заполнения бетоном арматурного каркаса наносят выравнивающий слой, а после укладывают асфальтовое покрытие. На данный момент рабочие уложили свыше 250 квадратных метров.

В комплексе также рассказали, что работы проводят 240 рабочих, используется более 30 единиц специальной техники. Часть моста, свободная от работ, доступна для проезда.