Иваново, , 14:10 — REGNUM Поправки, уточняющие требования об обязательной 14-дневной самоизоляции для лиц, совместно проживающих с гражданами, приехавшими в Ивановскую область из других регионов, внесены в указ губернатора Ивановской области «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности». Об этом 22 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

В соответствии с документом, граждане, прибывающие в Ивановскую область любыми видами транспорта (кроме водного по туристическим маршрутам) из других регионов должны соблюдать самоизоляцию на протяжении 14 дней со дня прибытия по месту проживания (пребывания) либо иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за три дня до даты въезда в Ивановскую область, либо наличие в организме антител к вирусу.

Однако требование о самоизоляции не распространяется на членов семей, проживающих в Ивановской области, в том числе детей. В регионе рассчитывают, что решение позволит не прерывать учебный процесс для детей, родители которых работают вахтовым методом за пределами региона.

«В случае если у такого гражданина будет выявлено заболевание, на карантин по предписанию Роспотребнадзора отправятся все контактные члены семьи», — уточнили в пресс-службе.

В Ивановской области на 22 сентября за сутки выявили 44 новых носителей коронавируса. Общее число ивановцев, получивших положительные результаты тестов на вирус, достигло 8315 человек, выздоровели 6753 пациента, 130 скончались.