Астрахань, , 14:07 — REGNUM В Астраханской области 22 сентября подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 6749 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 497 человек.

Выздоровели 6475 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 96 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3204 человека, 18 тыс. 193 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.

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