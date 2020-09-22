Ясный, Оренбургская область, , 14:06 — REGNUM В Ясном Оренбургской области после гибели трех человек при пожаре возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Напомним, в ночь на 22 сентября в городе на ул. Полевая сгорел частный дом. Во время тушения пожара обнаружены тела трех человек.

По данным следствия, личности погибших установлены. Жертвами пожара стали двое пожилых супругов (женщина в возрасте 69 лет и мужчина 68 лет), а также 44-летняя местная жительница.

Основной версией возгорания называют неосторожность при курении. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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