Пенза, , 14:10 — REGNUM В ходе осеннего месячника в Пензе запланирована масштабная высадка деревьев. Об этом заявил и. о. главы администрации города Виталий Макаров.

Джордж Клаузен. Посадка деревьев (фрагмент). 1888

Уже сейчас определились с местами посадки и количеством саженцев. Так, в городе появятся более двух тысяч деревьев — лип, рябин, кленов, берез. Порядка 100 лип уже высажено на улицах Советской, Кирова, М. Горького, Бакунина, Пушкина, Володарского, Суворова и Московской. Еще свыше 1,9 тыс. деревьев распределят между районными администрациями. Запланирована посадка саженцев в Заводском районе, Юго-Западном, на Арбековской Заставе, в Военном городке и в других.

В 2021 году местные власти проведут мероприятия по благоустройству цветников.

ИА REGNUM напоминает, весной 2020 года в пензенских теплицах вырастили 219,3 тыс. единиц рассады цветов, которые в дальнейшем появились на клумбах. Площадь всех территорий в Пензе, где весной разбили цветники, составила 4,1 тыс. кв. метров. Клумбы появились в городских скверах, в районах транспортных развязок, на прилегающих к памятникам территориях и на площадках многих общественных пространств.

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