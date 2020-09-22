Буденновск, Ставропольский край, , 14:44 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против 18-летней жительницы города Буденновска Ставропольского края, которая пыталась убить свою новорожденную дочь. Материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, днем 15 февраля 2020 года обвиняемая родила у себя в квартире на первом этаже девочку, после чего завернула живого ребенка в полотенце и выбросила в окно на первом этаже. Младенца обнаружила соседка, которая тут же вызвала скорую помощь.

Девочка осталась жива, и в настоящее время, как отмечается, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Судьбу ребенка определяют органы опеки и попечительства. Между тем матери младенца предъявлено обвинение в покушении на убийство новорожденного.