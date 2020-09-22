Оренбург, , 13:58 — REGNUM В Переволоцком районе Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении главы ООО «ЖКХ «Южное». Его подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, стоимость работ по благоустройству территории возле сельского дома культуры оказалась завышенной. Стоит отметить, муниципальный контракт реализовывался в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В актах выполненных работ отражены недостоверные сведения. В результате бюджету нанесен ущерб почти на 270 тыс. рублей.

Добавим, ранее правоохранительные органы сообщали о ряде уголовных дел, возбужденных из-за выявленных фактов завышения стоимости работ при проведении капремонта многоквартирных домов.

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