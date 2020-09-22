Подгорица, , 13:57 — REGNUM Новый учебный год в Черногории должен начаться 1 октября, его начало перенесли на месяц из-за коронавируса.

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Профсоюз работников образования и представители фонда ЮНИСЕФ предупреждают, что не у всех детей есть равные условия для просмотра онлайн-уроков, поскольку исследование показало, что в каждой пятой семье нет компьютера дома, пишет Dan.

Напомним, что очно в школах будут учиться дети с 1 по 6-й класс с соблюдением предписанных мер.

Ранее общественные организации и ЮНИСЕФ призывали минобразования позволить школам самим определять порядок организации обучения исходя из конкретной ситуации.