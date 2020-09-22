Тамбов, , 13:57 — REGNUM В Тамбовской области 22 сентября подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 7400 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6474 пациента, в том числе 79 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек.

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