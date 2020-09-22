Бишкек, , 13:56 — REGNUM Если вести подсчеты по методикам Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора, то получается, что COVID-19 в Киргизии уже переболели около 200 000 человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев, передает «Кабар».

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В то же время, с момента объявления пандемии в республике официально выявлено только 45 542 случая коронавируса, в том числе 1 063 приведших к летальному исходу.

Также высокопоставленный чиновник отметил отсутствие гарантий того, что переболевшие граждане приобретают иммунитет и не заразятся коронавирусом вновь.

«Необходимо соблюдать эпидемиологические правила. Потому, что штамм вируса может быть разным. Некоторые граждане утверждают, что переболели коронавирусом без подтверждения иммуноферментного анализа и ПЦР-теста», — резюмировал он.