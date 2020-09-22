Джакарта, , 13:55 — REGNUM В Индонезийской ассоциации фармацевтов заявили, что не менее 800 медработников по всей Индонезии подверглись воздействию коронавируса, сообщает Kompas.

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«Мы обновляем данные. Некоторые из фармацевтов выздоровели, некоторые — проводят независимую изоляцию, но некоторые умерли», — заявили в индонезийской ассоциации фармацевтов.

В частности, было подтверждено, что коронавирус обнаружили у 803 фармацевтов.

Известно также, что у 2291 акушерок подтвердили коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что государственные расходы до 31 августа 2020 года выросли на 10,6%.

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