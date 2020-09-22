Токио, , 13:52 — REGNUM Фейковый аккаунт компании Bandai Namco обнадёжил геймеров на появление новых подробностей игры Elden Ring. Об этом 21 сентября сообщило издание Kotaku.

https://twitter.com/manfightdragon/status/1307692069696057344

Как оказалось, ссылка с официального сайта Bandai Namco вела на ненастоящий аккаунт компании. В шапке профиля было написано «скоро появятся новости по Elden Ring».

Вскоре выяснилось, что этот аккаунт зарегистрирован на российский почтовый адрес, а фальшивая ссылка появилась на сайте в результате взлома. Представители Bandai Namco пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, Elden Ring — это будущая видеоигра, разработкой которой занимается японская студия From Software. Соавтором сценария проекта выступил Джордж Мартин — создатель «Игры престолов».

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