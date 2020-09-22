Москва, 22 сентября 2020, 13:45 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино». Об это сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра.
Указано, что Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки ТПУ. Узел соединяет метро, наземный транспорт, электрички и экспрессы. Новый объект называют «новым юго-восточным вокзалом».
Проект предусматривает строительство капитальных объектов общей площадью 121 тыс. кв. метров.