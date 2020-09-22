Токио, , 13:45 — REGNUM Nintendo хочет заблокировать эротическую видеоигру Peach's Untold Tales за нарушение авторских прав. Об этом 21 сентября сообщило издание Kotaku.

Peach's Untold Tales — это платформер, пародирующий игры серии Super Mario Bros. с добавлением эротических сцен. Сообщается, что её релиз состоялся почти восемь лет назад, но Nintendo решила добиться запрета только сейчас.

Напомним, Nintendo — это крупная японская компания-разработчик видеоигр. Её наиболее популярными франшизами являются Super Mario Bros., The Legend of Zelda и Animal Crossing.

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