Москва, , 13:44 — REGNUM Испытание ещё одного образца вакцины от коронавируса не будет лишним, потому что не исключена вторая волна коронавируса в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 31,4 млн заражений коронавирусом, его жертвами стали почти 950 тысяч человек. Ежесуточный прирост в России, США, ЕС, Великобритании, Испании, Чехии и во многих других странах, продолжает идти вверх.

Если это вторая волна, то она уже становится зримой, остается услышать мнение ВОЗа и других авторитетных профильных институтов.

Уже очевидно, что для быстрого нивелирования негативной ситуации в мире одного или нескольких вакцин против пандемии будет недостаточно. В этой связи решение Минздрава России провести испытания разработанного центром РАН имени Чумакова нового препарата обосновано и логично. Если клинические испытания препарата пройдут до декабря, это станет новым достижением науки.

Нужно отметить, что Россия очень зримо и качественно подняла свой рейтинг на мировом фармацевтическом рынке, запустив первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Думаю, что уже в октябре эту разработку ждет полноценное международное признание.

Важно, что Россия не останавливается на достигнутом и открыта сотрудничеству с другими странами. Сегодня в России проводятся испытания еще трех вакцин: это разработка центра «Вектор», западно-европейской AstraZeneca и китайской Sinopharm.

Хочется недеется, что если так называемая «вторая волна» пандемии коронавируса наберет силу, что пройдет она уже мягче и безболезненнее. Враг уже опознан, противоядие уже в руках России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ разрешило провести клинические испытания на людях вакцины против COVID-19, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

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