Южно-Сахалинск, , 13:49 — REGNUM Современный военный госпиталь впервые за полвека возводят в Южно-Сахалинске. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в медицинском центре будут созданы 150 мест. В нем смогут получать медпомощь как военнослужащие и члены их семей, так и гражданское население. Комплекс будет состоять из лечебно-диагностического корпуса, административного корпуса с поликлиникой, а также инфекционного корпуса. Они будут соединены теплыми переходами, чтобы можно было быстро перемещать больных между помещениями. В комплексе будут работать собственная служба ремонта медицинской техники, аптека, клуб и библиотека.

Отмечается, что при проектировании были учтены сейсмические условия в Сахалинской области. Именно поэтому комплекс сможет выдержать землетрясение до 10 баллов. Сдать объект планируют в 2022 году.

По словам руководителя проекта Военно-строительного комплекса Минобороны РФ Андрея Мамина, военные строители работают в две смены — на объекте трудятся 400 человек на 38 единицах техники. Работы идут по плану. А чтобы обеспечить непрерывный производственный график на стройплощадке был создан запас материалов. Строители уложили уже порядка семи тысяч кубических метров бетона и смонтировали 750 тонн арматуры.

Сообщается, что в настоящий момент идет строительство четырехэтажного административно-поликлинического корпуса и инфекционного отделения. На втором этапе будут построены четырехэтажный лечебный корпус. Кроме этого, запланировано строительство новой подъездной автодороги. Общая площадь строительства составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Первыми свои двери откроют инфекционное и поликлиническое отделения.

Сообщается, что строительные работы стали возможными после подписания соглашения между правительством Сахалинской области и Минобороны РФ. Памятный камень на территории будущего госпиталя был заложен в июне прошлого года.

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