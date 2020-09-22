Москва, , 13:55 — REGNUM Противокоронавирусная вакцина «Спутник V» пройдёт пострегистрационную фазу клинических испытаний к середине лета 2021 года. Об этом сообщил директор разработавшего препарат Центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург 22 сентября в ходе круглого стола об эпидемии COVID-19 в РФ.

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«Если всё пойдет хорошо, пострегистрационная фаза, которая сейчас идёт, закончится где-то в середине лета следующего года», — сказал Гинцбург.

По закону после этой, четвёртой по счёту фазы исследований, вакцину можно будет испытать на детях. Для этого их разобьют на группы по возрастам и категории риска. Сейчас специалисты готовят соответствующие документы, этой займёт примерно полгода, пояснил директор НИЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил о начале третьей фазы клинических исследований отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V».

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