Москва, , 13:42 — REGNUM В России в структуре незаконного оборота наркотиков на сегодняшний день произошли структурные изменения. В 2020 году впервые было зафиксировано преобладание синтетических наркотиков над другими видами запрещённых веществ. Так, доля синтетики в общем объёме изъятых наркотических средств превысила 50%, а в абсолютных цифрах составила почти шесть тонн. Такие цифры в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета, которое прошло в МВД России в режиме видеоконференции, представил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

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«На фоне сокращения контрабандного ввоза расширяются масштабы их изготовления внутри страны. За период с 2016 по 2019 год количество выявленных преступлений, связанных с наркопроизводством, увеличилось в пять раз», — добавил генерал полиции.

Кроме того, за январь-июнь 2020 года в стране было ликвидировано порядка 140 подпольных нарколабораторий, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также с начала 2020 года в два раза возросло и количество выявленных преступлений, связанных с их незаконным оборотом, а объём изъятого увеличился в 27 раз.

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«Только в ходе одной специальной операции у лиц, осуществлявших перевозку запрещённых веществ в грузовой фуре, обнаружено полторы тонны прекурсоров, более трёх тонн веществ, применяемых в их производстве, а также лабораторное оборудование», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов заявлял, что контрабандные поставки наркотиков в Россию резко сократились на фоне пандемии коронавируса. По его словам, это связано с введением жёстких ограничительных мероприятий, в том числе закрытием границ.