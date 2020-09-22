Владимир, 22 сентября 2020, 13:41 — REGNUM Во Владимирской области 22 сентября подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»
Всего в области зарегистрированы 7003 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5789 пациентов.
За весь период скончался 201 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса