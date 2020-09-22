Москва, , 13:46 — REGNUM Жители России должны серьезнее относиться к вопросам эпидемиологической безопасности и соблюдать режим ношения защитных масок. Об этом 22 сентября заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в ходе своего выступления на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».

Пассажиры электричкb в масках и без Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Беспечности не должно быть. Я действительно сторонник масочного режима и говорю откровенно: маска мне спасла жизнь», — приводит его слова ТАСС.

Также Рошаль указал, что он является представителем возрастной группы «далеко за 80» лет и считает, что нет ничего эффективнее маски для того, чтобы снизить риск заражения и этим дать системе здравоохранения подготовиться.

«Посмотрите, что делается на улицах, в той же Москве: толпы без масок в компаниях — это жизнь на авось», — подчеркнул глава Национальной медицинской палаты.

При этом Рошаль отметил, что режим ношения защитных масок также не соблюдается в России и на высшем уровне.

«Даже в картинках с совещаний по ТВ все на высоком уровне сидят без масок. Я думаю, что это неправильно», — сказал он, добавив, что глава Роспотребнадзора Анна Попова разделяет его мнение в данном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 6215 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.