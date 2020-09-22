Невинномысск, Ставропольский край, , 14:42 — REGNUM Бывший полицейский отдела МВД России по городу Невинномысску Ставропольского края заподозрен в мошенничестве и покушении на мошенничество в отношении своих знакомых. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в мае текущего года полицейский получил от своего знакомого 20 тыс. рублей. За эти деньги он обещал помочь ему получить фиктивную справку о прохождении обучения для лицензии на покупку и ношение оружия. При этом подозреваемый знал, что у него на это нет должностных полномочий. Полученные деньги он присвоил себе.

Кроме того, в июле 2020 года полицейский аналогичным образом попытался получить деньги от другого знакомого. Однако на этот раз «сделка» проходила под контролем сотрудников спецслужб, которые и задержали подозреваемого.