Пермь, , 13:39 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получает лечение от COVID-19 в стандартных больничных условиях. Терапия проводится как при среднетяжелом течении заболевания. Состояние главы региона удовлетворительное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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»Проводится стандартная терапия, как при COVID-19 средней тяжести. Проводится прием препаратов, внутривенно антибиотики, капельницы, ингаляции. Кормят так же, как и всех остальных пациентов краевой клинической», — сказал пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.

Единственной преференцией является ноутбук, с помощью которого Дмитрий Махонин проводит рабочие совещания в режиме ВКС.

По словам главврача Краевой клинической больницы Анатолия Касатова, через корпус, где находится губернатор, прошли 2 100 человек, у всех одинаковые условия — все разобщены. В COVID-центре палаты рассчитаны на одного или двух пациентов. Везде блокирована вентиляция, информирует портал 59.ru .

Напомним, 17 сентября пресс-служба краевой администрация сообщила, что глава региона Дмитрий Махонин госпитализирован в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Назначенную на 21 сентября инаугурацию перенесли на неопределённый срок.

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