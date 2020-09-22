Джуба, , 13:43 — REGNUM Архиепископ Джубы Стивен Амею Мартин предупредил, что католические церкви в Южном Судане могут снова закрыться, если число случаев заражения коронавирусом увеличится. Об этом сообщает ВВС Africa.

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Католические церкви по всей стране вновь открылись в воскресенье, 20 сентября, первый раз за полгода, однако при условии соблюдения строгих мер безопасности.

Президент страны Сальва Киир и высокопоставленные правительственные чиновники были среди верующих, которые посетили первую мессу в Джубе в воскресенье, 20 сентября.

Архиепископ сказал, что они ждали разрешения от Ватикана, прежде чем возобновить богослужения.

«Если пандемия снова наберет обороты, мы можем закрыть наши церкви, потому что мы приходим помолиться, чтобы Бог дал нам долгие годы жизни. Но если мы молимся и заражаемся еще больше, это не спасение жизни, это просто жертвование своей жизни пандемии. Как католики мы должны заботиться о своей жизни», — сказал он верующим.

По информации репортеров, мечети и все христианские церкви, кроме католических, вновь открылись в Южном Судане две недели назад после того, как правительственная целевая группа по COVID-19 сняла соответствующие ограничения.