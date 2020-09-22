Солнечногорск, Московская область, 22 сентября 2020, 13:39 — REGNUM
В вторник, 22 сентября, в подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начались очные занятия в «Школе тренеров и модераторов». Это новая образовательная программа. Она реализуется Мастерской управления совместно с Клубом «Эльбрус», который объединяет победителей флагманского проекта платформы «Лидеры России».
Сейчас в числе слушателей Школы 22 победителя и финалиста конкурса управленцев «Лидеры России». Это госслужащие, преподаватели ВУЗов, представители бизнеса — от адвокатских бюро до руководителей направлений госкорпораций. Также слушателями стали 30 наиболее активных и показавших хороший потенциал в мастерстве работы с аудиторией участников Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», который проходил «Сенеже» с июля по сентябрь текущего года. Среди них есть молодые люди, которые помимо профессиональной деятельности или учебы в ВУЗах еще активно участвуют в добровольческом и волонтерском движении, реализуют социальные проекты.
По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Марии Афониной участники новой программы Мастерской управления «Сенеж» узнают о правилах работы с аудиторией, их научат слышать и слушать собравшихся и обучат навыкам самопрезентации и эффективного общения. Помимо этого, слушателям расскажут, как измерять — оценивать, эффективность применения тренерских навыков — как следить за тем, как меняется динамика в группах — коллективе, семье или группы в университете.
Основная задача трека Школы «модераторы», по словам Марии Афониной, научить эффективно организовывать работу в группе и «спроектировать такие форматы работы, которые помогут совместными усилиями достигать наилучшего результата, а каждому члену команды учиться чему-то полезному друг у друга». Тренерам — это слушатели трека «тренеры», вместе с экспертами нужно разработать авторские тренинги, которые смогут войти в программу личностного развития «Сенежа» — «Звездный путь». Они помогут управлять конфликтами, повышать вовлеченность и уровень доверия внутри коллектива.
«Уроки» в Школе будут проводить ведущие эксперты известных тренинговых компаний, таких как Институт тренинга «АРБ ПРО», «Тренинг — бутика», Facilitation point, Институт молодежной политики. В числе спикеров-преподавателей ведущий тренер-консультант Марк Кукушкин, который имеет большой опыт тренерской работы и провел более 2000 сессий, семинаров и тренингов в различных городах России и странах СНГ. Он подготовил и сертифицировал более 700 тренеров в России и за рубежом.