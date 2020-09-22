Солнечногорск, Московская область, , 13:39 — REGNUM

В вторник, 22 сентября, в подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начались очные занятия в «Школе тренеров и модераторов». Это новая образовательная программа. Она реализуется Мастерской управления совместно с Клубом «Эльбрус», который объединяет победителей флагманского проекта платформы «Лидеры России».

«Очные занятия в Школе продлятся до декабря 2020 года и состоят из четырех теоретических и практических модулей. В «Школу тренеров и модераторов» по результатам отбора зачислены 52 человека. По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. Выпускников, которые пройдут сертификацию, мы планируем пригласить в качестве спикеров, тренеров и модераторов на очные мероприятия президентской платформы «Россия — страна возможностей», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Мы регулярно проводим самые разные мероприятия для молодежи, и нам нужны такие тренеры и модераторы, которые бы были на одной волне с нашими участниками, понимали их с полуслова, и, конечно, хорошо знали свое дело. В этом году программа Школы проходит только для активных участников форума «Территория смыслов» и конкурса «Лидеры России», но уже в следующем сезоне мы будем принимать на конкурсной основе призеров и других проектов платформы».

Сейчас в числе слушателей Школы 22 победителя и финалиста конкурса управленцев «Лидеры России». Это госслужащие, преподаватели ВУЗов, представители бизнеса — от адвокатских бюро до руководителей направлений госкорпораций. Также слушателями стали 30 наиболее активных и показавших хороший потенциал в мастерстве работы с аудиторией участников Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», который проходил «Сенеже» с июля по сентябрь текущего года. Среди них есть молодые люди, которые помимо профессиональной деятельности или учебы в ВУЗах еще активно участвуют в добровольческом и волонтерском движении, реализуют социальные проекты.

«Вам предстоит новый интересный путь погружения в новую профессию тренера. Эта профессия знаменует для меня три важных вещи. Первое — помогает учиться самому. Готовясь к тренингам, мы перерабатываем большое количество материала и думаем, как лучше преподнести информацию, тем самым, обогащая себя. Второе — это знакомство с разными и удивительными участниками. На площадке Мастерской управления «Сенеж» встречаются люди разных поколений, профессий, из разных регионов нашей страны. Это даёт возможность взаиморазвития. И, конечно, важно стать ролевой моделью, иметь желание отдавать и делиться, — сказала директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Марии Афониной участники новой программы Мастерской управления «Сенеж» узнают о правилах работы с аудиторией, их научат слышать и слушать собравшихся и обучат навыкам самопрезентации и эффективного общения. Помимо этого, слушателям расскажут, как измерять — оценивать, эффективность применения тренерских навыков — как следить за тем, как меняется динамика в группах — коллективе, семье или группы в университете.

«Проектирование образовательных программ Мастерской управления «Сенеж» строится по принципу: развивай себя, развивай команду, развивай сообщество. Именно этот путь предстоит пройти участникам «Школы тренеров и модераторов»: от формирования личного бренда до становления стейкхолдером в сообществе тренеров», — прокомментировала цели, которые стоят перед участниками программы, Мария Афонина.

Основная задача трека Школы «модераторы», по словам Марии Афониной, научить эффективно организовывать работу в группе и «спроектировать такие форматы работы, которые помогут совместными усилиями достигать наилучшего результата, а каждому члену команды учиться чему-то полезному друг у друга». Тренерам — это слушатели трека «тренеры», вместе с экспертами нужно разработать авторские тренинги, которые смогут войти в программу личностного развития «Сенежа» — «Звездный путь». Они помогут управлять конфликтами, повышать вовлеченность и уровень доверия внутри коллектива.

«Уроки» в Школе будут проводить ведущие эксперты известных тренинговых компаний, таких как Институт тренинга «АРБ ПРО», «Тренинг — бутика», Facilitation point, Институт молодежной политики. В числе спикеров-преподавателей ведущий тренер-консультант Марк Кукушкин, который имеет большой опыт тренерской работы и провел более 2000 сессий, семинаров и тренингов в различных городах России и странах СНГ. Он подготовил и сертифицировал более 700 тренеров в России и за рубежом.