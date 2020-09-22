Липецк, 22 сентября 2020, 13:39 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 22 сентября.
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Скончался 60-летний житель Добринского района.
Всего по состоянию на 22 сентября в регионе было зарегистрировано 39 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления были 5176 человек.
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