Липецк, , 13:39 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 22 сентября.

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Скончался 60-летний житель Добринского района.

Всего по состоянию на 22 сентября в регионе было зарегистрировано 39 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 5176 человек.

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