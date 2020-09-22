Киев, , 13:39 — REGNUM За восемь месяцев 2020 года в Донбассе погибли 18 человек. Об этом заявила 22 сентября на брифинге глава управления ООН по правам человека Матильда Богнер.

По её данным, в результате боевых действий в Донбассе погибли 10 мужчин, семь женщин и один ребёнок. Ранения получили 89 человек.

Богнер отметила, что прекращение огня существенно улучшило ситуацию в регионе.

«Недопущение жертв среди мирного населения должен стать приоритетом для обеих сторон», — подчеркнула представитель ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани заявила, что жители Донбасса испытывают дополнительные трудности в связи с пандемией коронавируса и запретом на пересечение линии разграничения.

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