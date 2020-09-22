Красногорск, , 13:20 — REGNUM Отопительный сезон в Московской области начался, сообщает 22 сентября телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

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Указано, что работа по подаче тепла в объекты соцсферы ведётся с 18 сентября. К теплоснабжению уже подключили 489 школ, детсадов и других учреждений.

«На очереди — жилые дома», — говорится в информации.

По распоряжению губернатора, дома начали подключать с 21 сентября. Период входа в отопительный сезон займёт до десяти дней.