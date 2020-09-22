Москва, , 13:13 — REGNUM Объекты социальной сферы Москвы начали подключать к отоплению. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК».

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что работа по началу подачи тепла началась в выходные. Отопление поступает на отдельные объекты соцсферы, оформившие заявки.

В МОЭК пояснили, что подключение объектов по заявкам обычно ведётся до начала отопительного сезона. Однако система теплоснабжения в это время к переходу на зимний режим уже готова.

«Подача тепла будет проходить постепенно и займет несколько дней», — приводит слова управляющего директора ПАО Дениса Башука пресс-служба предприятия.