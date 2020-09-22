Ташкент, , 13:13 — REGNUM Благотворительная организация Globus Relief направила в Узбекистан гуманитарный груз общей стоимостью $808 тыс., сообщает 22 сентября агентство «Дунё».

По данным посольства Узбекистана в США, груз доставлен из Солт-Лэйк-Сити через Латвию, Россию и Казахстан. Груз состоит из медицинских препаратов и изделий и направлен на помощь в борьбе с распространением коронавируса.

В Узбекистан доставлен стерилизующие контейнеры, антисептики, кресла-коляски, ортопедические и хирургические инструменты, а также комплекты изделий для неинвазивной вентиляции легких.