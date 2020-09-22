Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В медучреждения Ростовской области поступил препарат для лечения осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 22 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«На территории Российской Федерации для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрирован лекарственный препарат «Фавипиравир» по торговым наименованиям «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир». Лекарственные препараты, имеющие одно и то же международное непатентованное наименование, оказывают одинаковый терапевтический эффект. В настоящее время лекарственные препараты «Арепливир» и «Авифавир» закупаются медицинскими организациями Ростовской области и имеются в наличии в медучреждениях. По аптекам информации нет», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область получила тестовую партию вакцины против коронавируса. Экспериментальная поставка будет использована для отработки логистической схемы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область получила тестовую партию вакцины от SARS-CoV-2