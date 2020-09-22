Нижний Новгород, , 13:11 — REGNUM Сотрудники нижегородского управления Федеральной службы безопасности и регионального управления Следственного комитета задержали замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области, полковника Виталия Гудкова.

Офицера «подозревают в организации преступной схемы, в рамках которой он обирал своих же коллег».

Местные СМИ отмечают, что ранее также были задержаны еще четыре сотрудника Нижегородского управления службы исполнения наказаний: заместитель начальника регионального управления Евгений Сычев, руководитель отдела оплаты труда Степан Вахонин, начальника финансово-экономического отдела Евгений Зюзин и экономист Александр Хозидра.