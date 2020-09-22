Томск, , 13:10 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число зарегистрированных случаев вплотную приблизилось к 4,9 тыс.

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«Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 13-ти человек, у 37-ми есть признаки ОРВИ, у 11-ти — пневмония. В обсерваторах находятся 50 человека», — отметили в правительстве.

При этом за сутки выздоровели 20 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени излечились от COVID-19 около 5,6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время эпидемии в регионе также зарегистрировано 78 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

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